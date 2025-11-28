https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Lkw-Reifen.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-11-28 11:07:342025-11-28 11:07:34Vereinbarungen mit Conti/Prometeon für sinkende Lkw-Reifenpreise in Algerien
Vereinbarungen mit Conti/Prometeon für sinkende Lkw-Reifenpreise in Algerien
Die Nationale Gesellschaft für die Vermarktung und den Vertrieb von Erdölprodukten in Algerien (NAFTAL) hat sowohl mit Continental als auch mit der Prometeon Tyre Group Vereinbarungen geschlossen mit dem Ziel einer (Preis-)Stabilisierung in dem (Nfz-)Reifenmarkt in dem nordafrikanischen Land. Zu eben diesem Zweck sollen in Summe anderthalb Millionen Nutzfahrzeugreifen beider Hersteller importiert werden, wobei entsprechenden Berichten zufolge eine Million davon der deutsche Anbieter liefern werde – 150.000 Stück noch dieses Jahr und 350.000 dann im ersten Quartal 2026 –und die restliche halbe Million das aus Pirellis Nutzfahrreifenzeugsparte hervorgegangene italienische Unternehmen Prometeon.
