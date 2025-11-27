Rekordbeteiligung bei der Automechanika Shanghai

Seit gestern und noch bis einschließlich Samstag läuft die Automechanika Shanghai, für welche die Messe Frankfurt als deren Ausrichter eine Rekordbeteiligung an Ausstellern meldet. Es sollen fast 7.500 aus 44 Ländern sein und damit zehn Prozent mehr als bei der Vorveranstaltung, die sich bzw. ihre Produkte und Dienstleistungen in 15 Hallen auf dem National Exhibition and Convention Center vor Ort in der chinesischen Metropole präsentieren. Die insgesamt belegte Ausstellungsfläche wird mit 383.000 Quadratmetern angegeben, wobei zugleich mehr als 90 Veranstaltungen während der vier Messetage – darunter Foren, Konferenzen, Trainings und interaktive Events – auf dem Programm stehen. Dabei sollen nachhaltige Innovationen wie Thermomanagement, Fahrerassistenzsysteme, intelligente Fahrwerke und vieles mehr im Mittelpunkt stehen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen