AD Vimotion GmbH feiert mit drei neuen Modellen ihr 25-jähriges Jubiläum

Die 57. Essen Motor Show startet am kommenden Freitag (28. November) und wird bis zum 7. Dezember 2025 erneut zum Treffpunkt für Automobilbegeisterte. Mit dabei ist auch die AD Vimotion GmbH mit ihren Marken Oxigin, Carmani und Oxforged. Im Zentrum des Auftritts stehen drei neue Oxigin-Räder, die anlässlich des 25-jährigen Markenjubiläums erstmals der Öffentlichkeit gezeigt werden.
