https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/MAK-Black-Weeks.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-26 09:09:442025-11-26 09:15:20MAK lockt mit Rabatten von bis zu 40 Prozent
MAK lockt mit Rabatten von bis zu 40 Prozent
Der italienische Räderspezialist MAK startet ab sofort die MAK Black Weeks 2025. Die Kampagne mit den unterschiedlichsten Rabatten auf Aluminiumfelgen oder aber Produkte für Pannennotfälle läuft bis zum 9. Dezember.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!