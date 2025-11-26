MAK lockt mit Rabatten von bis zu 40 Prozent

MAK Black Weeks

Der italienische Räderspezialist MAK startet ab sofort die MAK Black Weeks 2025. Die Kampagne mit den unterschiedlichsten Rabatten auf Aluminiumfelgen oder aber Produkte für Pannennotfälle läuft bis zum 9. Dezember.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert