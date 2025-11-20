Aktualisierter Winter(reifen)-Reiseguide 2025/2026 bei Goodyear abrufbar

In der Redaktion der NEUE REIFENZEITUNG laufen immer wieder (Verbraucher-)Anfragen zum Thema Winterreifenpflicht auf, weil diesbezüglich wohl oft noch Unwissen/Unsicherheit vorherrscht. Vor wenigen Tagen erst hatte ein Fahrzeugbesitzer gefragt, ob er denn mit nur eine M+S-, nicht aber eine 3PMSF-Kennung tragenden Reifen mit auf 1823 endender DOT-Nummer im Winter fahren dürfe, was hierzulande laut Gesetzeslage zumindest „bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte“ selbstredend nicht der Fall ist. Für solche und ähnliche Fragen auch andere Länder Europas betreffend halten viele Branchenunternehmen entsprechende Informationen auf ihren Webseiten bereit. Beispielsweise hat Goodyear eigenen Worten zufolge gerade seinen sogenannten Winter-Reiseguide aktualisiert, der über wichtige Gesetze in europäischen Ländern informieren und Hinweise zur Reifensicherheit im Winter geben soll. „Wer im Winter eine Reise mit dem Auto durch Europa plant, muss sich auf rasch wechselndes Wetter und eine Vielzahl nationaler Reifenvorschriften vorbereiten. Mit den sinkenden Temperaturen und zunehmend herausfordernden Straßenverhältnissen unterstützt Goodyear Autofahrer mit einem aktualisierten Leitfaden für 2025 dabei, den Überblick über die komplexen und sich ändernden Winterreifenvorschriften zu behalten“, so der Reifenhersteller.