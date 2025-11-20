Apollo Tyres überführt Reifentechnologie in die Ingenieursausbildung

Apollo Tyres ist der erste und bisher einzige Reifenhersteller, der eine strategische Partnerschaft mit einer Hochschule in Indien eingeht und sich folglich maßgeblich daran beteiligt, das Thema Reifentechnologie für Ingenieurstudenten in seinem Heimatland zu etablieren. Die Zusammenarbeit mit dem Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) in Bhubaneswar (Bundesstaat Odisha) soll dabei helfen, die Inhalte zum Thema aus der wirtschaftlichen und der wissenschaftliche Welt miteinander zu verknüpfen. Apollo Tyres werde bei der Entwicklung des Lehrplans und der Vorbereitung von Studienmaterialien unterstützen und im Laufe der Entwicklung der Partnerschaft sicherstellen, dass der Lehrplan stets den neuesten technologischen Fortschritten und den Anforderungen der Branche entspreche, heißt es dazu in einer Mitteilung des Reifenherstellers. „Diese strategische Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für die indische Automobilbranche. Indem wir die Reifentechnologie erstmals in die allgemeine Ingenieursausbildung integrieren, möchten wir jungen Ingenieuren zukunftsfähige Kompetenzen und praktische Erfahrungen vermitteln“, so Apollo Tyres‘ Chief Human Resources Officer Mahalakshmi Ramaswami.