Sportauto-Leser küren H&R zum vierten Mal infolge zu ihrer „Best Brand“

Die Sportauto-Leser haben ihre Wahl getroffen und ihre „Best Brands“ in immerhin 16 Klassen gewählt. Besonders hervorzuheben dabei: In der Kategorie Federn hat H&R bereits zum vierten Mal infolge die Leser der Zeitschrift aus dem Verlag Motor Presse Stuttgart von sich und seinen Produkten überzeugen und sich damit Platz eins in der Abstimmung sichern können. „Mit einem herausragenden Stimmenanteil von 64,1 Prozent konnten wir unser Ergebnis aus den Vorjahren noch einmal übertreffen – und damit erneut unsere Spitzenposition im Markt bestätigen“, kommentierte dazu Sven Gramm, seit Juli Director Marketing & Communication beim Lennestädter Fahrwerksspezialisten, der den Award stellvertretend für das gesamte H&R-Team entgegengenehmen konnte. Gramm: „Dieses Ergebnis bedeutet uns sehr viel. Es zeigt, dass unsere Leidenschaft für Präzision, Qualität und Performance geschätzt und belohnt wird – auf der Straße ebenso wie im Motorsport. Jede Auszeichnung ist für uns Ansporn, unsere Produkte und Technologien weiterzuentwickeln und täglich das Beste zu geben – für alle, die auf H&R setzen.“ Auf die Plätze zwei bis fünf wählten die Sportauto-Leser die Anbieter KW (59,8 Prozent), Eibach (55,0), Koni (31,0) Vogtland (7,4).