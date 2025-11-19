Vorverkauf für das 24-Stunden-Rennen 2026 gestartet – Leichte Preiserhöhung

Es ist das Großereignis im deutschen Motorsportkalender. Nachdem im Juni sage und schreibe 280.000 Fans an den Nürburgring zum diesjährigen 24-Stunden-Rennen gepilgert waren, hoffen die Veranstalter des ADAC Nordrhein und dessen Partner auch für das Rennen im kommenden Jahr wieder mit einem großen Besucherandrang. Nun hat der Countdown und damit der offizielle Vorverkauf für den nächsten Langstreckenklassiker, der am 16./17. Mai 2026 auf der Nürburgring-Nordschleife ausgetragen wird, sowie für das Qualifiers-Rennen im April begonnen. Dazu hat der Nürburgring seinen Ticket-Shop überarbeitet, der nun „besonderes benutzerfreundlich“ sei, so der Veranstalter.

