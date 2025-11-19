Im ContiLifeCycle-Werk übernehmen jetzt Roboter den Transport von Reifenrohlingen

Continental investiert weiter in die Automatisierung seines eigenen Runderneuerungswerkes in Hannover-Stöcken – dem 2013 gegründeten ContiLifeCycle-Werk – und setzt dort nun sieben sogenannte autonome mobile Roboter (AMR) für den innerbetrieblichen Transport von Reifenrohlingen ein, wie sie auch bereits in mehreren Neureifenwerken des Herstellers zum Einsatz kommen. Die Transportroboter schafften auf diese Weise „mehr Raum für qualifizierte Tätigkeiten“ wie Maschinenrüstung und Qualitätskontrolle und hülfen außerdem dabei, den Produktionsprozess nicht nur „ergonomischer, sondern gleichzeitig auch effizienter“ zu gestalten und insofern dabei, „einen wichtigen Schritt in Richtung zukunftsorientierter Industrie 4.0“ zu vollziehen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen