Im ContiLifeCycle-Werk übernehmen jetzt Roboter den Transport von Reifenrohlingen

Seit einigen Monaten setzt Continental in seinem ContiLifeCycle-Runderneuerungswerk in Hannover-Stöcken sieben sogenannte autonome mobile Roboter (AMR) für den innerbetrieblichen Transport von Reifenrohlingen ein (Bild: Continental)

Continental investiert weiter in die Automatisierung seines eigenen Runderneuerungswerkes in Hannover-Stöcken – dem 2013 gegründeten ContiLifeCycle-Werk – und setzt dort nun sieben sogenannte autonome mobile Roboter (AMR) für den innerbetrieblichen Transport von Reifenrohlingen ein, wie sie auch bereits in mehreren Neureifenwerken des Herstellers zum Einsatz kommen. Die Transportroboter schafften auf diese Weise „mehr Raum für qualifizierte Tätigkeiten“ wie Maschinenrüstung und Qualitätskontrolle und hülfen außerdem dabei, den Produktionsprozess nicht nur „ergonomischer, sondern gleichzeitig auch effizienter“ zu gestalten und insofern dabei, „einen wichtigen Schritt in Richtung zukunftsorientierter Industrie 4.0“ zu vollziehen.

