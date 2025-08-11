H&R: Andreas Ehbauer und Sven Gramm übernehmen von Hardy von der Brake

Andreas Ehbauer (links) und Sven Gramm treten bei H&R in große Fußstapfen, übernehmen sie beim Lennestädter Fahrwerkshersteller doch die Bereiche Vertrieb sowie Marketing/PR von Hardy von der Brake, der immerhin seit 1991 bei H&R tätig war (Bild: H&R)

H&R Spezialfedern hat zwei seiner Führungspositionen neu besetzt. Wie der Lennestädter Fahrwerkshersteller mitteilt, stellen künftig Andreas Ehbauer und Sven Gramm das neue Führungsduo für die Bereiche Vertrieb sowie Marketing/PR. Andreas Ehbauer, der bei ThyssenKrupp Bilstein über eine Dekade lang das Europa-Geschäft leitete und als ausgewiesener Vertriebsspezialist gilt, verantwortet bei H&R bereits seit Januar die weltweiten Vertriebsaktivitäten als Head of Sales, nachdem er erst im vergangenen August zu H&R gewechselt war. „Der dreisprachige Betriebswirt unterhält beste Beziehungen in den nationalen wie internationalen Handel, der seine minuziösen Marktanalysen stets zu schätzen weiß“, heißt es dazu aus Lennestadt. Mit Sven Gramm habe H&R im Juli nun ein ähnliches Schwergewicht als Director Marketing & Communication verpflichten können.

