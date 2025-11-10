Maxion Wheels will neue Lkw-Schmiederäder auf Solutrans präsentieren

Auch Maxion Wheels will die Solutrans, die vom 18. bis 22. November im französischen Lyon stattfindet, für eine Messepräsenz nutzen. Wie der Räderhersteller mitteilt, wolle man dort vor allem seine neuesten Räder für Nutzfahrzeuge vorstellen, darunter auch die geschmiedeten Aluminium-Lkw-Räder, die in dem neuen Werk in der Türkei entstehen; einen ersten Einblick in das geplante Line-up hatte Maxion Wheels bereits im vergangenen Herbst auf der IAA Transportation gegeben. „Unsere neuen geschmiedeten Aluminiumräder vervollständigen unser marktführendes Angebot an Lkw-Rädern und festigen unsere Position als starker und verlässlicher Partner für unsere Nutzfahrzeugkunden“, betont dazu Mark Gerardts, CEO von Maxion Wheels. „Mit unserer umfassenden Expertise in den Bereichen Raddesign, Konstruktion und Fertigung sind wir bestens aufgestellt, um eine umfassende, innovative und wirtschaftliche Produktpalette für die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden anzubieten.“