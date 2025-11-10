Goodyear verdient von Januar bis September genau null Dollar in EMEA

Vor knapp einer Woche hatte Goodyear Zahlen zum jüngsten Geschäftsquartal veröffentlicht, worüber wir hier berichtet hatten. Besonders aufmerksamen Lesern wird aufgefallen sein, dass der Hersteller in dem bei uns dazu als PDF hinterlegten Geschäftsbericht für die ersten neun Monate einige Zahlen für die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) nicht angegeben hatte, die man ansonsten dort erwartet hätte. Stattdessen dort zu sehen: zwei Striche. Nun, eine Nachfrage in der Deutschland-Zentrale des Herstellers hat eine Erklärung für das Fehlen der beiden Zahlen erbracht. Wie es dazu aus Hanau heißt, lag der Betriebsgewinn – auf Englisch: Segment Operating Income (SOI) – für die ersten neun Monate des laufenden Jahres in EMEA bei genau null US-Dollar, woraus sich eine Marge von ebenfalls genau 0,0 Prozent ergibt, die damit haargenau auf der Gewinnschwelle lag. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Goodyear dort an den entsprechenden Stellen seines Berichtes noch einen Betriebsgewinn in Höhe von 54 Millionen US-Dollar und eine Marge von 1,4 Prozent melden können. Warum Goodyear in die entsprechende Spalte seines Quartalsberichtes allerdings nicht die Zahlen Null schreibt, erklärt sich damit nicht.