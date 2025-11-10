Tyrexpo-Asia-Veranstalter planen Premiere einer neuen MRO-Messe

Dass die nÃ¤chste Tyrexpo Asia turnusgemÃ¤ÃŸ wieder in Bangkok, Thailand, stattfindet, und zwar vom 13. bis 15. Mai 2026, ist bereits seit der vergangenen Messe in Singapur bekannt. Wie es dazu nun vonseiten der Messeveranstalter heiÃŸt, soll dann aber erstmals parallel zur Tyrexpo Asia auch die neue AutoMROtive genannte Fachmesse stattfinden, die sich â€“ so lÃ¤sst sich bereits dem Messenamen entnehmen â€“ an asiatische und internationale Unternehmen des Bereichs â€žmaintenance, repair and operationsâ€œ (MRO; auf Deutsch: Wartung, Reparatur und Betrieb) wendet.

Sukumar Verma, Managing Director beim Veranstalter Informa Markets, betont dazu: â€žDie Synergie zwischen der Tyrexpo Asia Bangkok und der AutoMROtive ist sowohl strategisch als auch beabsichtigt. Zusammen bieten diese Veranstaltungen der Branche eine umfassende Plattform, um Produkte und Dienstleistungen zu beschaffen, neue und bestehende GeschÃ¤ftspartnerschaften zu knÃ¼pfen und das Wachstum entlang der gesamten WertschÃ¶pfungskette der Automobilindustrie voranzutreiben.â€œ Beide Messen findet zeitgleich im Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) der thailÃ¤ndischen Hauptstadt statt.