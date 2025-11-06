Dimax Winter: Radar Tyres führt 32 neue Dimensionen ein

Radar Tyres ist mit einer Erweiterung seiner Dimax-Winterreifen für die Wintersaison gerüstet. Seit seiner Einführung im Jahr 2024 hat sich die Dimax-Winterpalette von 41 auf 85 SKUs mehr als verdoppelt. Die Pneus seien für eine breite Palette von Fahrzeugen – einschließlich elektrifizierter Modelle, einsetzbar.

