Dimax Winter: Radar Tyres führt 32 neue Dimensionen ein
Radar Tyres ist mit einer Erweiterung seiner Dimax-Winterreifen für die Wintersaison gerüstet. Seit seiner Einführung im Jahr 2024 hat sich die Dimax-Winterpalette von 41 auf 85 SKUs mehr als verdoppelt. Die Pneus seien für eine breite Palette von Fahrzeugen – einschließlich elektrifizierter Modelle, einsetzbar.
