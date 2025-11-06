https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Agenur-CGW-erhaelt-NRW-Sonderpreis-Ressourcenschonung.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-06 09:20:062025-11-06 09:20:06AZuR: Agentur CGW erhält NRW-Sonderpreis Ressourcenschonung
AZuR: Agentur CGW erhält NRW-Sonderpreis Ressourcenschonung
Die Agentur CGW GmbH hat für den Aufbau der Allianz Zukunft Reifen (AZuR) den Sonderpreis „Kooperation“ im Rahmen des erstmals verliehenen NRW-Preises Ressourcenschonung der Effizienz-Agentur NRW (efa) erhalten. Das AZuR-Netzwerk engagiert sich mit über 90 Partnern für eine klimafreundliche, wirtschaftlich tragfähige Reifen-Kreislaufwirtschaft in Deutschland und Europa.
