Pirelli und McLaren W1: Hightech-Entwicklung für extremste Ansprüche

Pirelli rüstet den neuen Supersportwagen McLaren W1 mit drei maßgeschneiderten Reifen aus, die zu über 50 Prozent aus bio-basierten und recycelten Materialien bestehen. Diese Angabe hat das unabhängige Bureau Veritas zertifiziert. Die neuen Reifen – P Zero R, P Zero Trofeo RS und P Zero Winter 2 – entwickelte der Reifenhersteller gemeinsam mit McLaren. Sie bieten eine exklusive Spezifikation für das neue Modell, bei dem Pirelli als einziger Reifenlieferant dient.

