https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Pirelli-P-Zero-Trofeo-RS-auf-dem-McLaren-W1.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-05 09:32:582025-11-05 11:30:08Pirelli und McLaren W1: Hightech-Entwicklung für extremste Ansprüche
Pirelli und McLaren W1: Hightech-Entwicklung für extremste Ansprüche
Pirelli rüstet den neuen Supersportwagen McLaren W1 mit drei maßgeschneiderten Reifen aus, die zu über 50 Prozent aus bio-basierten und recycelten Materialien bestehen. Diese Angabe hat das unabhängige Bureau Veritas zertifiziert. Die neuen Reifen – P Zero R, P Zero Trofeo RS und P Zero Winter 2 – entwickelte der Reifenhersteller gemeinsam mit McLaren. Sie bieten eine exklusive Spezifikation für das neue Modell, bei dem Pirelli als einziger Reifenlieferant dient.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!