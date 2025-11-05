Von Pyrolyse bis Digitalisierung: AZuR-Kolloquium stärkt interdisziplinäre Forschungskooperationen

Vor Kurzem trafen sich auf Einladung der Allianz Zukunft Reifen 25 Forschende aus ganz Deutschland zum vierten wissenschaftlichen AZuR-Kolloquium im Institut für Kunststofftechnik (KTP) der Universität Paderborn. Unter dem Motto „Frische Impulse für die Reifen-Kreislaufwirtschaft“ tauschten sich die Wissenschaftler über aktuelle Forschungsprojekte und Studien rund um die nachhaltige Verwertung und Wiederverwendung von Altreifen aus. Mit sieben Fachvorträgen und intensiven Debatten war die Veranstaltung in Paderborn eine Plattform für neue, interdisziplinäre Kooperationen.

