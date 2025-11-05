https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/GRS-Schweiz-Marketingarbeitskreis.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-05 08:58:292025-11-05 11:30:57Schweizer Premio-Konzept: GRS treibt Netzwerk- und Zukunftsstrategie voran
Schweizer Premio-Konzept: GRS treibt Netzwerk- und Zukunftsstrategie voran
Bei Goodyear Retail Systems (GRS) ist 2025 deutlich Bewegung im Premio-Konzept in der Schweiz. Passende Unterstützungssysteme für den jeweiligen Partner, neue Dialog- und Präsenzformate, eine überarbeitete Webpräsenz und neue Marketingaktivitäten stärken das Reifenfachhandelsnetzwerk mit seinen 85 Partnern in der Schweiz. Das zeigt Wirkung bei den Kunden, bei der Netzwerkentwicklung und hilft beim Gelingen von Nachfolgeregelungen.
