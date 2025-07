„Geomax MX34“ ist Erstausrüstung bei Stark-Future-Elektromotorrad

Der Dunlop-Motocrossreifen „Geomax MX34“ wird als Erstausrüstung des 2022 im Markt eingeführten Motorradmodells VARG MX der Marke Stark Future verbaut. Vorne wird er bei der elektrisch angetriebenen Enduromaschine ab Werk in der Größe 80/100-21 montiert, hinten in der Dimension 110/90-19. „Wir sind stolz darauf, dass der Dunlop Geomax MX34 als Standardbereifung für die Stark VARG MX ausgewählt wurde“, freut sich Miguel Morais, Erstausrüstungsmanager in Sachen Dunlop-Motorradreifen für Europa bei Goodyear. Diese neue Partnerschaft spiegele das gemeinsame Engagement beider Marken für Leistung und Innovation in der Motocrosswelt wider, heißt es. Der „Geomax MX34“ an ihrer Maschine biete VARG-MX-Fahrern „ein Paket, das Leistung, Stabilität und Vertrauen unter verschiedensten Bedingungen liefert und sie befähigt, auf der Strecke alles zu geben“, wie vonseiten der bei Motorradreifen weiterhin zu Goodyear zählenden Reifenmarke noch ergänzt wird. „Bei Stark streben wir danach, unseren Kunden vom ersten Tag an den bestmöglichen Wert zu bieten. Unser Kundenfeedback macht unsere Prioritäten deutlich, und der Dunlop ‚Geomax MX34‘ ist in diesen Umfragen ein klarer Gewinner. Die Wahl von Dunlop als Option für einen Erstausrüstungspartner war daher eine natürliche Entscheidung, die unser Engagement unterstreicht, jeden Stark-Fahrer mit dem bestmöglichen, auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Motorrad auszustatten”, sagt Anton Wass, Gründer & CEO von Stark Future.