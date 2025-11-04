Nutzfahrzeugmarkt in der EU geht weiter deutlich zurück

Der EU-Nutzfahrzeugmarkt bleibt eine große Herausforderung für alle Unternehmen, die dort ihr Auskommen suchen. Wie dazu jetzt der Herstellerverband ACEA mitteilt, brachen die Märkte für Transporter bzw. Vans und für Lkw ab 3,5 Tonnen in den ersten drei Quartalen EU-weit deutlich ein, und zwar um 8,2 bzw. 9,8 Prozent. Im Vergleich dazu hat sich der deutsche Nfz-Markt gegensätzlich entwickelt. Während die Neuzulassungen von Transportern/Vans hierzulande von Januar bis einschließlich September um sechs Prozent nachgaben, brach der Lkw-Markt in Deutschland in dieser Zeit um gleich 17,9 Prozent ein, was einem Minus von immerhin 12.548 verkauften Lkw ab 3,5 Tonnen entspricht. Die positive Ausnahme in der aktuellen ACEA-Statistik: das Bussegment. Dort registrierte der Verband in den ersten drei Quartalen des Jahres ein Zulassungsplus von 3,6 Prozent, während der deutsche Busmarkt in dem Zeitraum sogar um 12,8 Prozent anwuchs.