Peter Wilhelm Borbet verstorben

Der Unternehmer Peter Wilhelm Borbet ist am heutigen 4. November nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren verstorben. Wohl kaum jemand hat die Aluminiumräderbranche so geprägt wie er. „Peter Wilhelm Borbet war befähigt, Neues frühzeitig aufzugreifen und mit viel Energie und Perfektion umzusetzen. Das Wohl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lag ihm stets besonders am Herzen. Peter Wilhelm Borbet bleibt uns Vorbild als Mensch und Unternehmer. Wir werden in seinem Sinne alles dafür tun, das Unternehmen in die Zukunft zu führen“, heißt es aus dem Unternehmen mit der beeindruckenden Historie. Im Jahr 1881 gründete Gustav Borbet die Firma als Messinggießerei. Unter der Leitung von Wilhelm Borbet wurde die Produktion 1928 um Aluminiumsandguss erweitert. 1962 legte Peter Wilhelm Borbet den Grundstein für den heutigen Firmenhauptsitz in Hallenberg-Hesborn und begann mit der Produktion von Gussteilen. Seit 1977 werden bei Borbet auch Leichtmetallräder hergestellt, darunter das legendäre A-Rad von 1987. Heute verfügt Borbet über acht Standorte im In- und Ausland, gehört zu den führenden Räderherstellern und wird als Familienstiftung geführt, die sich seit 2015 dem Erhalt und der Weiterentwicklung des Unternehmens widmet. Im Jahr werden rund 14 Millionen Räder gefertigt und vorwiegend an die Automobilindustrie für die Erstausrüstung geliefert. Rund 4.000 Mitarbeiter sind in dem Unternehmen beschäftigt