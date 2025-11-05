Domenico Dattilo jetzt in Diensten von Ronal Wheels

Domenico Dattilo arbeitet seit Anfang November als Key Account Manager bei Ronal Wheels. Erfahrungen in diesem Bereich hat er auch schon bei Pirelli sammeln können. Hier war er über elf Jahre beschäftigt, zuletzt als Key Account Manager in Bad Dürkheim. Vor der Station beim italienischen Reifenhersteller hat er auch schon zwei Jahre im Verkauf bei Goodyear verbracht.