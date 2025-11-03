https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Rigdon-bleibt-Made-in-Germany-nicht-aber-Made-in-Guenzburg.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-03 13:16:492025-11-03 13:16:49Rigdon-Baupläne in Günzburg sind Geschichte – Neue Pläne in Pfaffenhofen
Rigdon-Baupläne in Günzburg sind Geschichte – Neue Pläne in Pfaffenhofen
Seit gut zweieinhalb Jahren ist bekannt, dass Rigdon sich künftig (wieder) der Runderneuerung von Pkw-Reifen widmen will und dazu „einen zweistelligen Millionenbetrag“ am Standort im bayerischen Günzburg investieren will. Nun ist klar: Der Plan ist Geschichte – zumindest in seiner jetzigen Form. Mehr noch. Da sich die ursprünglichen Pläne in der schwäbischen Kreisstadt nicht umsetzen lassen, plant der Runderneuerer nun sogar den kompletten Umzug ins knapp 20 Kilometer entfernte Pfaffenhofen an der Roth.
