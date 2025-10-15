KW Automotive erneut mit KW V6 Racing an DTM-Sieg beteiligt

Ayhancan Güven vom Porsche-Team Manthey EMA krönte sich beim DTM-Finale in Hockenheim zum Champion; Fahrwerksspezialist KW Automotive ist damit zum dritten Mal in vier Saisons an einem Sieg in der beliebten GT3-Serie beteiligt (Bild: Gruppe C Photography; KW Automotive)

Seit 2022 starten in der DTM nach dem GT3-Reglement aufgebaute Rennwagen, und in der Saison 2025 waren im Starterfeld neun Automobilhersteller vertreten. Nach den Titeln 2022 und 2023 wurde auch 2025 wieder ein mit Dämpfern vom Typ KW V6 Racing ausgestattetes Rennteam Meister: Das Porsche-Team Manthey EMA stellt den Driver-, Rookie- und Team-Champion, krönte sich doch in Hockenheim auf den letzten Metern der Saison Ayhancan Güven im Porsche 911 GT3 R auch noch zum Meister.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert