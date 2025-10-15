KW Automotive erneut mit KW V6 Racing an DTM-Sieg beteiligt

Seit 2022 starten in der DTM nach dem GT3-Reglement aufgebaute Rennwagen, und in der Saison 2025 waren im Starterfeld neun Automobilhersteller vertreten. Nach den Titeln 2022 und 2023 wurde auch 2025 wieder ein mit Dämpfern vom Typ KW V6 Racing ausgestattetes Rennteam Meister: Das Porsche-Team Manthey EMA stellt den Driver-, Rookie- und Team-Champion, krönte sich doch in Hockenheim auf den letzten Metern der Saison Ayhancan Güven im Porsche 911 GT3 R auch noch zum Meister.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen