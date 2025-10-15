Pünktlich zum Wintergeschäft ist das N-Rad von Borbet in der neuen Größe 7,5×17 Zoll in verschiedensten Fünflochvarianten erhältlich. Und da neben der Wintertauglichkeit auch die Farbe eine Rolle spielt, steht das Zehnspeichenrad in Crystal silver, Black glossy und E-grey zur Auswahl bereit. Mit Einpresstiefen von 40 bis 50 sei das Rad für Fahrzeuge wie den BMW iX1 (Typ U1X), BMW iX2 (Typ U2X), Cupra Leon (Typ KL), Opel Astra (Typ F), Skoda Superb (Typ NZ) oder den VW Passat (Typ CJ) der ideale Begleiter.