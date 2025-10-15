Sumitomo Rubber Industries verkauft Nordamerika-Fabrik an Hwa Fong Rubber

Nachdem Sumitomo Rubber Industries (SRI) vor knapp einem Jahr die Schließung seiner einzigen Produktionsstätte in Nordamerika angekündigt und diese dann im Mai auch vollzogen hat, scheint das Werk in Tonawanda (New York, USA) nun vor seiner Wiedereröffnung zu stehen, wenn auch nicht unbedingt als Reifenwerk. Berichten in US-amerikanischen Medien zufolge habe SRI den Standort an Hwa Fong Rubber Ind. Co. Ltd. verkauft, ein Hersteller aus Taiwan, das Kennern auch auf dem europäischen Markt mit der Reifenmarke Duro ein Begriff ist. Finanzdetails zu der Transaktion nannten die beiden beteiligten Unternehmen nicht. Laut Hwa Fong Rubber soll das Werksgelände in einen „aktiven“ Industriepark umgewandelt werden, in dem Fertigungs-, Montage-, Logistik- und Technologiebetriebe angesiedelt sind. Dass dort künftig wieder Reifen produziert werden sollen, davon ist in den Berichten nicht die Rede. Den Berichten zufolge ist Sumitomo Rubber Industries an Hwa Fong Rubber beteiligt.