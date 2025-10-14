Reifentestgelände „Technoring“ aus Lego-Steinen

Das Hankook-Testgelände „Technoring“, das als größtes seiner Art für Reifen in Asien gilt, gibt es neuerdings zweimal: Zu demjenigen in der Realität gesellt sich nunmehr noch ein Lego-Modell im Maßstab 1:700. Es ist nach Angaben des Unternehmens in Zusammenarbeit mit Seong-wan Kim – Südkoreas erstem Lego Certified Professional (LCP) – aus rund 8.000 der kleinen Bausteine entstanden. Das Werk ist eine Nachbildung wichtiger Abschnitte der gesamten Anlage inklusive Bürogebäude, Kontrollturm, Hochgeschwindigkeitsoval, Schleuderplatte und Offroadstrecke. Rund um dieses Projekt hat der Reifenhersteller digitale Inhalte bzw. Videos veröffentlicht, die unter anderem die Entstehung des Modells zeigen und auf seinen offiziellen globalen und nationalen YouTube- und Instagram-Kanälen zu sehen sind. Das Ganze wird als Teil der Strategie des Anbieters beschrieben, das Hankook-Markenerlebnis durch Kooperationen wie schon bei seinem jüngsten Imagefilm auf verschiedenen digitalen Plattformen weiter auszubauen. Darüber hinaus will das Unternehmen dadurch seine „Verbindung zu zukünftigen Generationen kontinuierlich stärken, indem es die innovativen Technologien und den Premiumwert seiner globalen integrierten Marke Hankook vielfältig kommuniziert“.