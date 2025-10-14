https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Maxam-Agritechnica-Web.webp 1120 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-14 12:42:422025-10-01 12:55:35Maxam zeigt sich auf der Agritechnica unter dem Motto „More Pull. Less Fuel“
Maxam zeigt sich auf der Agritechnica unter dem Motto „More Pull. Less Fuel"
Schon auf der Agritechnica 2023 hat die zur Sailun-Gruppe gehörende Off-Highway-Marke Maxam angekündigt, sich auch einen Namen im Bereich der Landwirtschaftsreifen zu erarbeiten. Jetzt zeigt das Unternehmen vom 9. bis 15. November in Halle 20 auf dem Stand A04 unter dem Motto „More Pull. Less Fuel“ sein wachsendes Produktportfolio im Agrarsektor.
