Neuer Onlineshop bei Best4Tires Berlin gelauncht – Technisch und gestalterisch modern

Vor Kurzem hat Best4Tires Berlin seinen neuen Onlineshop gelauncht, der neben gestalterischen vor allem auch technische Verbesserungen bieten soll (Bild: Screenshot)

Am 10. September und damit nur wenige Tage vor der jüngsten Open-House-Veranstaltung in Daufenbach-Dürrholz hatte Best4Tires seinen neuen Onlineshop bei Best4Tires Berlin erfolgreich online gehen lassen. Unter dem Motto „Dit find ick knorke!“ – auf Hochdeutsch: Das ist klasse! – soll der Onlineshop „ein modernes Design, technischen Fortschritt und eine deutlich verbesserte Nutzerfreundlichkeit“ an den Tag legen, wie es dazu in einer Mitteilung der Best4Tires-Zentrale in Höhr-Grenzhausen (Rheinland-Pfalz) heißt. Ziel des neuen Onlineshops sei „eine reibungslose Einkaufserfahrung, schnellere Ladezeiten sowie bessere Such- und Filterfunktionen“.

