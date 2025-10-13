Erst Restaurants, dann Hotels – Guide Michelin will künftig auch Weine bewerten

Michelin treibt die Weiterentwicklung des nach ihm benannten Restaurantführers voran. Nachdem der Hersteller im vergangenen Jahr erstmals auch ein, zwei oder drei Schlüssel für Hotels vergeben hatte – in Anlehnung an die Restaurant-Sterne, die seit 1900 als höchster Qualitätsmaßstab gelten –, kündigte Michelin in der vergangenen Woche bei der jüngsten Vergabe seiner Schlüssel nun auch die Einführung eines analogen Ratings für Weine an. Michelin besitzt zwar seit 2019 bereits die Zeitschrift The Wine Advocate des weltberühmten einflussreichen US-amerikanischen Kritikers Robert Parker, der bis zu 100 Parker-Punkte für „Weine von außergewöhnlicher Qualität und Perfektion“ vergibt, will nun aber dennoch ein eigenes Guide-Michelin-Weinrating einführen. Wie Michelin-CEO Florent Menegaux dazu gegenüber der Zeitung The Times betonte: „Die Marke Michelin ist viel stärker.“