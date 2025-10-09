Rückzug der EU aus der International Rubber Study Group

Gestern ist im EU-Parlament nicht nur über Unterstützungsgelder für entlassene Goodyear-Beschäftigte abgestimmt worden, sondern auch über die Mitgliedschaft respektive den Verbleib der EU in der International Rubber Study Group (IRSG). Dazu hat Berichterstatter Bernd Lange den Volksvertretern erklärt, dass es zwar eher untypisch sei, dass man sich aus einer internationalen Organisation zurückziehe. „Aber viele andere Partner haben diese Organisation verlassen wie Thailand, die ja nun die größten Kautschukproduzenten sind. Nur noch zehn Prozent der Produzenten sind dabei. Deswegen macht es keinen Sinn mehr, in dieser Organisation zu sein“, hat er seine Empfehlung für einen ISRG-Austritt begründet. Dem Vorschlag sind 594 der EU-Parlamentarier gefolgt, 38 stimmten dagegen und zwei enthielten sich. Damit ist der Antrag genommen bzw. der Austritt der EU aus der internationalen Kautschukstudiengruppe beschlossene Sache.