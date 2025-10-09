MSW 53 von OZ: Neues Y-Design für Audi-Modelle

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Das-OZ-Rad-MSW53-im-Einsatz-auf-einem-Audi-scaled.webp 1912 2560 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-09 13:20:492025-10-09 13:20:49MSW 53 von OZ: Neues Y-Design für Audi-Modelle
Der italienische Räderhersteller OZ erweitert das MSW-Sortiment mit der MSW 53. Das Rad sei speziell für die Individualisierung leistungsstarker Audi SUV und Sportwagen entwickelt worden.
