Mitas stellt auch neue Produktlinie auf der Agritechnica vor

Christine Schönfeld2025-10-10 09:08:272025-10-10 09:08:27Mitas stellt auch neue Produktlinie auf der Agritechnica vor
Mitas bereitet sich auf einen außergewöhnlichen Auftritt auf der Agritechnica 2025 in Hannover vor. In Halle 20 an Stand B58 können Besucher vom 9. November an eine Auswahl der innovativsten Reifen von Mitas entdecken. Drei Produktlinien (HCM, HC 3000 und Agritera Ultra) stehen im Zentrum des Messestandes. Zudem wird in Hannover ein neuer Reifen vorgestellt.
