BRV-Lehrgänge für 2026 ab sofort buchbar
Ab sofort können sich Interessenten für die Lehrgänge des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) für das Jahr 2026 anmelden. Die meisten der Veranstaltungen seien online, heißt es beim Verband. Informationen zu den Lehrgängen und Terminen gibt es unter www.bundesverband-reifenhandel.de. Hier können sich Interessierte auch gleich anmelden. Bei Fragen zu unseren Lehrgängen steht die BRV-Referentin Caroline Rodenhausen per Mail unter c.rodenhausen@bundesverband-reifenhandel.de oder telefonisch unter 0228/289 94 79 zur Verfügung.
