Antoine Duclaux wird CEO von Renault Trucks

Antoine Duclaux übernimmt bei Renault Trucks die Funktion des CEO (Bild: Renault Trucks)

Renault Trucks bekommt zum 1. November einen neuen Chief Executive Officer. Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilt, werde Antoine Duclaux, derzeit Senior Vice President Renault Trucks International, dann diese Funktion von Bruno Blin übernehmen, der der schwedischen Volvo Group, zu dem Renault Trucks gehört, in der Funktion Senior Adviser erhalten und in dieser Rolle verschiedene strategische Projekte begleiten werde.

