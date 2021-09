Wenn auf Winterreifen umgerüstet wird, dann überwiegend im Oktober

Die Umrüstung von Sommer- auf Winterreifen dürfte nun bald in die ganz heiße Phase gehen. Nicht nur, weil die Deutschen diese Sache immer schon meist im Oktober angegangen haben, sondern auch, weil eine aktuelle von Continental in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage dies für 2021 noch einmal eindrücklich bestätigt. Denn gut zwei Drittel (71 Prozent) der Fahrzeughalter in Deutschland, die saisonbedingt die Reifen wechseln, wollen sich im Oktober darum kümmern, während weitere 24 Prozent dies erst für November planen. Dabei gibt es allerdings leichte Unterschied in Abhängigkeit vom Alter der Befragten. „Während die Mehrheit der 18- bis 29-Jährigen (81 Prozent) ihre Fahrzeuge im Oktober umrüstet, sind es unter den Autofahrern ab 60 Jahren nur noch 63 Prozent. Fast ein Drittel (31 Prozent) der Befragten dieser Altersgruppe plant, erst im November zu wechseln“, sagt Conti. Insofern werde also mit steigendem Alter später gewechselt. Wenn denn überhaupt gewechselt wird. Zumal ein weiteres Ergebnis der Umfrage besagt, dass zum Zeitpunkt der Onlinedatenerhebung unter gut 1.000 deutschen Autofahrern ab 18 Jahren 74 Prozent der Teilnehmer daran Sommer- oder Winterreifen montiert hatten, während die restlichen 26 Prozent auf Ganzjahresreifen unterwegs waren. cm

