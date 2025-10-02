Oxigin/Carmani: Neuer Winterkatalog ist ab sofort verfügbar

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Winterraeder-von-Oxigin-und-Carmani-im-neuen-Katalog-der-AD-Vimotion-GmbH.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-02 12:45:162025-10-02 12:45:16Oxigin/Carmani: Neuer Winterkatalog ist ab sofort verfügbar
Der Herbst hat Einzug gehalten. Für die Autofahrer bedeutet dies: Es ist höchste Zeit, sich Gedanken über wintertaugliche Rad/Reifen-Kombinationen für ihr Fahrzeug zu machen. Die AD Vimotion GmbH zeigt in ihrem neuen Winterkatalog 2025/2026 mit ihren Marken Oxigin und Carmani, dass Aluminiumräder in der kalten Jahreszeit nicht nur robust, sondern auch optisch echte Hingucker sein können.
