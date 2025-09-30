Nach erfolgreicher Pilotphase geht Bandag-Partner Reiff nun mit Hotread in den Markt

Seit rund zwei Jahren ist klar, dass Bridgestone in Europa und dabei zunächst vor allem in Deutschland den Weg in Richtung Heißrunderneuerung gehen will. Ein seither bei Reiff in Reutlingen, einer Tochter der Bridgestone-Gruppe, laufendes Pilotprojekt habe man kürzlich mit Erfolg abgeschlossen, betonen dazu nun die Verantwortlichen bei einem Ortstermin in der Produktion. Dabei betonen sie auch, das Bandag Hotread genannte Angebot sei nicht der Beginn einer Bridgestone-eigenen Werksrunderneuerung, so wie diese von einigen der Marktbegleiter des Herstellers betrieben würden. Die bei Reiff betriebene neue Heißrunderneuerung verstehe sich als „Teil des dezentralen Bandag-Premium-Runderneuerungssystems und zielt primär darauf ab, unseren Partnern einen weiteren Teil des Marktes zu eröffnen“, wie dazu Christoph Frost erläutert, Director Commercial Products Bridgestone Central Europe. Wo stehen Bridgestone und Reiff?

