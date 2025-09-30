Reifen-Koch-Verwaltung aufgehoben, Insolvenzverwalter übernimmt NeroForce-Regime

In Sachen zweier Insolvenzfälle innerhalb der Reifenbranche gibt es Neues zu berichten. In dem Mitte August initiierten Antragsverfahren über das Vermögen der Reifen Koch GmbH (Rodalben) hat das zuständige Amtsgericht Pirmasens die Anordnung der vorläufigen Verwaltung des Unternehmens sowie weiterer Maßnahmen zwischenzeitlich schon wieder aufgehoben. Und in Sachen der auf den Handel und die Produktion von Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Maschinen für das Reifenhandwerk sowie die Reifenindustrie spezialisierten NeroForce GmbH aus Ulm hat das in selbiger Stadt ansässige Amtsgericht in dem Ende Juni beantragten Insolvenzeröffnungsverfahren dem Unternehmen ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt. Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über dessen Vermögen gehe damit auf den vorläufigen Insolvenzverwalter – den Ulmer Rechtsanwalt Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH – über, wie es in dem Gerichtsbeschluss dazu weiter heißt.