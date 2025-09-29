Autec bietet verlängerte Serviceseiten

Zur laufenden Umrüstsaison passt Räderhersteller Autec seinen Kundenservice an: Ab sofort ist das Team von Montag bis Freitag durchgehend von 8 bis 18.30 Uhr sowie zusätzlich am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr erreichbar. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen das Einsatzspektrum seines Raddesigns Uteca. Die Doppelspeichenfelge ist nun auch für den neuen BMW X3 (G45) G3XN in 8,0 x 18 Zoll mit Lochkreis 5/112 und Einpresstiefe 25 lieferbar.