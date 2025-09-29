https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/BMW_X3_Uteca.webp 1125 1503 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-29 08:30:082025-09-29 08:30:08Autec bietet verlängerte Serviceseiten
Autec bietet verlängerte Serviceseiten
Zur laufenden Umrüstsaison passt Räderhersteller Autec seinen Kundenservice an: Ab sofort ist das Team von Montag bis Freitag durchgehend von 8 bis 18.30 Uhr sowie zusätzlich am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr erreichbar. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen das Einsatzspektrum seines Raddesigns Uteca. Die Doppelspeichenfelge ist nun auch für den neuen BMW X3 (G45) G3XN in 8,0 x 18 Zoll mit Lochkreis 5/112 und Einpresstiefe 25 lieferbar.
