NUFAM 2025 öffnet diesen Donnerstag in Karlsruhe ihre Pforten
Vier Tage, vier Hallen, gut 430 Aussteller und ein brandneues Außengelände – ab Donnerstag bis einschließlich Sonntag trifft sich die Nutzfahrzeugbranche auf der NUFAM in Karlsruhe. Von der Lösung für die letzte Meile über Transporter bis hin zu schweren Lkw, vom Reifen über RDKS bis hin zum Reifenserviceequipment – Besucher der NUFAM können in den Hallen der Messe Karlsruhe einen umfassenden Überblick über aktuelle und künftige Technik erhalten, so die Veranstalter, die das Event als „Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche Europas“ beschreiben.
