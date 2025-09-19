Pirelli siegt im Tyre-Reviews-Ganzjahresreifentest knapp vor Continental

,
Der Cinturato All Season SF3 von Pirelli kann im aktuellen Tyre-Reviews-Ganzjahresreifen den Sieg knapp vor dem AllSeasonContact 2 von Continental behaupten

Pirellis erst im vergangenen Jahr eingeführter Cinturato All Season SF3 entwickelt sich mehr und mehr zum Benchmark-Reifen im All-Season-Segment. Nachdem er im Juni vom ADAC mit einer guten Gesamtnote ausgezeichnet wurde, zuvor im Test von „Die Reifentester“ sogar der einzige Reifen im Test mit einer sehr guten Note war und sich nun auch im aktuellen Test von AutoBild für die Hauptrunde qualifiziert hat, folgt schon der nächste Testsieg. Wie dazu Tyre Reviews aus Großbritannien berichtet, habe der Pirelli Cinturato All Season SF3 im Vergleich zu acht Wettbewerbsprodukten den Sieg davongetragen, wenn auch nur denkbar knapp vor dem AllSeasonContact 2 von Continental. Auch wenn der Reifen (in Großbritannien) der mit Abstand teuerste im Line-up des Tyre-Reviews-Test war, erhält der Kunde einen in immerhin fünf von insgesamt 15 Testdisziplinen Maßstäbe setzenden Reifen, der – so Tester Jonathan Benson – nicht viel habe, das er nicht könne.

0 Kommentare

