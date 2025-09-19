Erweitertes Goodyear-Portfolio wegen steigender Ganzjahresreifennachfrage

,
Goodyears „Vector 4Seasons Gen-3“ soll dank 13 neuer SKUs nunmehr in insgesamt 187 Größen für Felgendurchmesser angefangen bei 14 bis hin zu 22 Zoll verfügbar sein (Bild: Goodyear)

Dieses Jahr erweitert Goodyear das Lieferprogramm seines Ganzjahresreifenmodells „Vector 4Seasons Gen-3“ um 13 neue SKUs (Stock Keeping Units/Artikelnummern), um so der weiterhin steigenden Nachfrage nach Produkten dieser Gattung Rechnung zu tragen. Damit soll besagtes Profil nunmehr in insgesamt 187 Größen für Felgendurchmesser angefangen bei 14 bis hin zu 22 Zoll verfügbar sein und mehr als…

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert