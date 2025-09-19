https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Goodyear-Vector-4Seasons-Gen-3.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-09-19 12:13:512025-09-19 12:13:51Erweitertes Goodyear-Portfolio wegen steigender Ganzjahresreifennachfrage
Erweitertes Goodyear-Portfolio wegen steigender Ganzjahresreifennachfrage
Dieses Jahr erweitert Goodyear das Lieferprogramm seines Ganzjahresreifenmodells „Vector 4Seasons Gen-3“ um 13 neue SKUs (Stock Keeping Units/Artikelnummern), um so der weiterhin steigenden Nachfrage nach Produkten dieser Gattung Rechnung zu tragen. Damit soll besagtes Profil nunmehr in insgesamt 187 Größen für Felgendurchmesser angefangen bei 14 bis hin zu 22 Zoll verfügbar sein und mehr als…
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!