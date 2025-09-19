Continental-Eigentümer machen Sabrina Soussan zur Reitzle-Nachfolgerin

Bereits 2009 hat Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle im Aufsichtsrat der Continental AG Verantwortung übernommen und die Entwicklung des Unternehmens seither maßgeblich mitgeprägt. Mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung, die für den 30. April 2026 geplant ist, will Reitzle nun planmäßig aus dem Amt scheiden. Wie es dazu heute aus Hannover heißt, habe die Eigentümerseite aber bereits eine potenzielle Nachfolgerin für den 76-Jährigen benannt: Sabrina Soussan (56). Die deutsch-französische Topmanagerin, die unter anderem als CEO bei Siemens Mobility und in anderen verantwortungsvollen Positionen bei Siemens VDO und Continental selbst tätig war und Verantwortung trug, soll bis Ende September vom Amtsgericht in den Aufsichtsrat bestellt, von den Aktionären im kommenden Jahr gewählt und daraufhin vom Gremium zu dessen Vorsitzende gewählt werden. Nach dem erfolgreichen Spin-off von Aumovio verändert sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Continental AG allerdings noch an anderer Stelle.

