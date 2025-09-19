Continental-Eigentümer machen Sabrina Soussan zur Reitzle-Nachfolgerin

Die deutsch-französische Topmanagerin Sabine Soussan ist die designierte Nachfolgerin von Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle an der Spitze des Aufsichtsrates der Continental AG; nach ihrer jetzt stattfindenden Bestellungen soll sie von der Hauptversammlung im kommenden April bestätigt und danach vom Gremium als dessen Vorsitzende gewählt werden (Bild: Continental)

Bereits 2009 hat Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle im Aufsichtsrat der Continental AG Verantwortung übernommen und die Entwicklung des Unternehmens seither maßgeblich mitgeprägt. Mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung, die für den 30. April 2026 geplant ist, will Reitzle nun planmäßig aus dem Amt scheiden. Wie es dazu heute aus Hannover heißt, habe die Eigentümerseite aber bereits eine potenzielle Nachfolgerin für den 76-Jährigen benannt: Sabrina Soussan (56). Die deutsch-französische Topmanagerin, die unter anderem als CEO bei Siemens Mobility und in anderen verantwortungsvollen Positionen bei Siemens VDO und Continental selbst tätig war und Verantwortung trug, soll bis Ende September vom Amtsgericht in den Aufsichtsrat bestellt, von den Aktionären im kommenden Jahr gewählt und daraufhin vom Gremium zu dessen Vorsitzende gewählt werden. Nach dem erfolgreichen Spin-off von Aumovio verändert sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Continental AG allerdings noch an anderer Stelle.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert