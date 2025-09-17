GM setzt für seine neuen Elektro-SUVs ab Werk auf Continental-Reifen

Der US-Autohersteller General Motors erteilt Continental eine Erstausrüstungsfreigabe für die beiden Modelle Cadillac Optiq and Chevrolet Equinox EV. Beide Elektro-SUVs werden werkseitig mit den Ganzjahrestouringreifen CrossContact RX in den Größen 20 und 21 Zoll ausgestattet, den der deutsche Reifenhersteller erstmals Ende 2021 gezeigt hatte. Die ContiSeal-Technologie soll in beiden Reifen Pannen mit einem Durchmesser von bis zu sechs Millimetern abdichten und Kunden damit in den meisten Pannenfällen die Weiterfahrt ermöglichen. Der CrossContact RX ist ein Allwetterreifen, „der speziell für leises und komfortables Fahren entwickelt wurde, auch bei leicht geländeartigen Fahrbahnuntergründen sowie moderatem Schneefall“, heißt es dazu aus Hannover.