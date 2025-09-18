https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Stellen-den-FRI-Beirat_Thomas-Weitz-Thorsten-Berg-Peter-Braun-Gerhard-Dreikluft-Michael-Buescher-und-Bernd-Ruecker.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-09-18 15:33:052025-09-18 15:33:05„Erfolgreich im Krisenumfeld“ – FRI- und GRS-Händler tagen in Berlin
„Erfolgreich im Krisenumfeld“ – FRI- und GRS-Händler tagen in Berlin
Anfang September fand in Berlin die 31. Jahreshauptversammlung der FRI Freie Reifeneinkaufs-Initiative GmbH mit integrierter Mitgliedertagung der Goodyear Retail Systems (GRS) statt. Die Bilanz der Einkaufsgesellschaft, deren Sitz in Frechen bei Köln ist, „fiel bei herausfordernder Welt- und Marktlage weiterhin sehr positiv aus und zeigte, dass etablierte Einkaufsstrukturen und Bündelung des Volumens eingebettet in eine Gesamtstrategie dem Reifenfachhandel gerade in Krisenzeiten guten Halt geben“, heißt es dazu vonseiten der FRI.
