Dekra weiht neues Batterie-Testzentrum am Lausitzring ein

,
Symbolische Eröffnung des Dekra-Batterietestzentrums am Lausitzring in Klettwitz durch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (von links), Dekra-Deutschlandchef Guido Kutschera und Landrat Siegurd Heinze (Bild: Dekra)

Am Dekra-Lausitzring in Brandenburg hat die internationale Sachverständigenorganisation am 15. September und damit knapp 15 Monate nach der Grundsteinlegung ihr neues Batterie-Testzentrum offiziell in Betrieb genommen. An der feierlichen Einweihung nahm auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke teil, der die Anlage als „ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der Lausitz als Energie- und Wirtschaftsregion“ bezeichnete.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert