Dekra weiht neues Batterie-Testzentrum am Lausitzring ein
Am Dekra-Lausitzring in Brandenburg hat die internationale Sachverständigenorganisation am 15. September und damit knapp 15 Monate nach der Grundsteinlegung ihr neues Batterie-Testzentrum offiziell in Betrieb genommen. An der feierlichen Einweihung nahm auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke teil, der die Anlage als „ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der Lausitz als Energie- und Wirtschaftsregion“ bezeichnete.
