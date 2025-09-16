Vergölst veranstaltet Modulwerkstätten für seine Partnerbetriebe

Vergölst habe jüngst sein Franchisekonzept „modernisiert und verbessert“ und präsentiert dieses nun als „ein System aufeinander abgestimmter Module und darin enthaltener Leistungsbausteine, das die Vergölst-Partnerbetriebe bis ins Detail“ stärken soll. Regelmäßig stattfindende Modulwerkstätten dienten der aktiven Zusammenarbeit und dazu, gezielt Feedback von den Partnern einzuholen, gemeinsam neue Bestandteile für die jeweiligen Module zu entwickeln und bestehende zu verbessern. Durch die aktive Einbindung hätten die Partner „direkten Einfluss auf den Fortschritt der Module, können Inhalte und Funktionen mitgestalten und erhalten frühzeitige Einblicke in neue Entwicklungen und Updates“, heißt es dazu aus der Vergölst-Zentrale in Hannover. Zudem profitierten sie im Rahmen der Modulwerkstätten vom Netzwerkaufbau mit anderen Partnern sowie dem direkten Austausch mit den Experten von Vergölst.

