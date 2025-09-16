Promotion-Aktion: Falken will Händlern und Kunden wieder „attraktive Extras“ bieten

Mit seiner bekannten Promotion-Aktion „Falken sagt Tanke“ startet die Falken Tyre Europe auch 2025 in die Wechselsaison – und zwar „größer denn je“, wie der Hersteller dazu betont. Die Kampagne gehe in diesem Herbst in 20 europäischen Märkten an den Start, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz, und will dabei „nicht nur überzeugende Produkte, sondern auch attraktive Extras für Endkunden und Handelspartner“ bieten. Der Startschuss für die Kampagne fiel am gestrigen 15. September und endet am 30. November endet. In dieser Saison will Falken unterdessen den Kampagnenschwerpunkt auf Ganzjahresreifen setzen, die in wechselhaften Zonen mit milden Wintern immer beliebter werden. Im Rahmen der „Falken-sagt-Tanke“-Aktion können Kunden beim Kauf eines Satzes Falken-Reifen ab 16 Zoll einen Tankgutschein erhalten. Die Vertriebsaktivierung werde mit POS-Material, TV-Spots und einer Onlinekampagne begleitet. Als „weiteres Highlight“ locke ein Gewinnspiel, bei dem unter den Teilnehmern der Aktion ein einwöchiger Hausbooturlaub für bis zu vier Personen verlost wird.