Alliance Tire Europe setzt Partnerschaft mit Tractor-Pulling-EM 2026 fort

Alliance Tires ist „stolzer Titelsponsor der Europameisterschaft im Tractor Pulling“ (ETPC) und freut sich eigenen Worten zufolge auf das große Finale der aktuellen Saison, das am 19. und 20. September im niederländischen Ysselstein stattfindet. Die zu Ende gehende Meisterschaft habe „im Zeichen von Kraft, Innovation und starker Unterstützung durch die Gemeinschaft“ gestanden, heißt es dazu in einer Mitteilung von Yokohama-ATG, wozu die Reifenmarke seit 2016 gehört. Veranstaltungen in Bernay, Putten und in ganz Europa hätten Tractor-Pulling-Fans, Landwirte und Influencer zusammengebracht, während das Sponsoring von Alliance „die Verbundenheit mit der landwirtschaftlichen Gemeinschaft, dem Sport und den Menschen, die ihn ausmachen, verstärkt“ habe. Zum Ende der Saison gibt Alliance Tire Europe außerdem bekannt, das Sponsoring der Europameisterschaft im Tractor Pulling auch in der kommenden Saison fortsetzen zu wollen.